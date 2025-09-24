التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، باولو رانجل وزير خارجية البرتغال على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (80)للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب عن تقدير الجامعة العربية لمواقف البرتغال الداعمة للقضية الفلسطينية، ولقرارها المهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك أسوة بالمواقف التاريخية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح للبرتغال خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن عامي 2027-2028.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين أعربا عن رفضهما لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، محذرين من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة دول المنطقة.

كما أكد الطرفان على أن حل الدولتين يظل الأساس الوحيد للسلام الشامل والإستقرار في الشرق الأوسط، مع ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل من خلال حظر تصدير السلاح والذخائر التي تُستخدم لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، حيث أشاد أبو الغيط بما قامت به لشبونة من فرض لهذا الحظر على دولة الاحتلال منذ شهور.

وقال المتحدث الرسمي إن الطرفين اتفقا على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.