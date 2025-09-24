إلغاء 133 رحلة طيران من وإلى مطار تايوان الرئيسي بسبب إعصار راجاسا

تسبب إعصار راجاسا القوي في إلغاء 133 رحلة طيران كانت متجهة من وإلى مطار تاويوان الدولي في تايوان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تعطيل خدمات نقل الركاب والبضائع، حيث كانت العاصفة القوية التي تعرضت لها أجزاء من شرق تايوان تتجه نحو جنوب الصين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأربعاء، بأنه حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تم إلغاء 105 رحلات ركاب في المجمل - أغلبها على خطوط هونج كونج وماكاو، أو تابعة لشركات طيران في هونج كونج – بالإضافة إلى 28 رحلة شحن طوال اليوم، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن مطار تاويوان الدولي.

وحثت الشركة المسافرين على التأكد من حالة رحلاتهم الجوية لدى شركات الطيران قبيل التوجه إلى المطار.

يشار إلى أن إعصار راجاسا اتجه اليوم الأربعاء نحو هونج كونج وماكاو، بعد مروره جنوب تايوان، ثم اتجه نحو جزيرة هاينان، ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية بتلك المناطق.