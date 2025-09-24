تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت في نيويورك لكنها مازالت قريبة من مستوياتها القياسية.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 83ر36 نقطة بنسبة 6ر0% إلى 92ر6656 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 88 نقطة أي بنسبة 2ر0% إلى78ر46292 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 50ر215 نقطة بنسبة 3ر0% إلى 47ر22573 نقطة.

يعد هذا الانخفاض الأول للمؤشرات الثلاثة بعد أن حققت هذه المؤشرات أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأيام الثلاثة الماضية. ومنذ ارتفاعها الحاد من أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان الماضي، واجهت سوق الأسهم الأمريكية انتقادات واسعة النطاق على أساس أنها ارتفعت بسرعة كبيرة وبلغت مستويات مبالغ فيها.

كان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، قد قال اليوم إن أسعار الأسهم بشكل عام تبدو "مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأثر سهم شركة إنفيديا سلبا على السوق بعد أن تخلى عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها في اليوم السابق، عندما أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة أوبن أيه.آي لبناء مراكز بيانات. وتراجع السهم الأكثر تأثيرا في وول ستريت اليوم بنسبة 8ر2%.

وانخفضت أسعار أسهم بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت أحد أهم أسباب ارتفاع مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية، حيث تراجع سهم عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا أمازون بنسبة 3%، بينما انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 1%.

وفي المقابل ارتفع سهم شركة صناعة الطائرات بوينج بنسبة 2% بعد إعلانها تلقي طلبية من شركة الخطوط الجوية الأوزبكية لشراء 14 طائرة من طراز دريملاينر مع إمكانية شراء 8 طائرات إضافية.

في الوقت نفسه واصل الذهب ارتفاعه القياسي متجاوزًا 3800 دولار للأوقية. وقد ارتفع بنسبة تقارب 45% منذ بداية العام الحالي، متجاوزًا الارتفاع في سوق الأسهم الأمريكية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى توقعات بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة لدعم سوق العمل الأمريكية المتباطئة.