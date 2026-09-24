الزمالك يكتسح لوس أنجلوس ويتأهل لدور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد

حقق نادي الزمالك لكرة اليد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة 40-17، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للأندية للمرة الثالثة على التوالي، في النسخة التاسعة عشرة، وتقام تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة على صالة نادي النادي.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة العالم لكرة اليد للأندية «مصر 2026»، والتي تقام خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، وبالشراكة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.

وفرض الزمالك تفوقه منذ بداية المباراة، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 21-11، ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 40-17.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لينضم للمجموعة الأولى والتي تضم برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبينيروس البرازيلي.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة أكبر مشاركة في تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

وبعد انتهاء دور المجموعات، تقام مباريات تحديد المراكز بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدرا المجموعتين في مواجهة تحديد بطل العالم للأندية، بينما يتنافس صاحبا المركز الثاني على الميدالية البرونزية.

كما يلتقي صاحبا المركز الثالث لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يخوض صاحبا المركز الرابع مواجهتي تحديد المركزين السابع والثامن.