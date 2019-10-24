مجلس النواب الليبي: أردوغان يعتبر ليبيا إرث أجداده

استنكر مجلس النواب الليبي ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في افتتاح منتدى( تي آر تي ) بمدينة اسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي.

وقال مجلس النواب في بيانه رقم 12 اليوم الخميس، إن أردوغان اعتبر "ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزء من الامبراطورية العثمانية (البائدة) وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم"، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان، الذي نشر منذ قليل علي موقع مجلس النواب أن "الرئيس التركي نسي أو تناسى أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض".

وأشار البيان إلى أن "ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نرفض ونستنكر ما ورد بكلمة الرئيس التركي نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في منتدى "تي آر تي"، إن تركيا تتواجد في ليبيا "لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل.. ولنشارك القدر مع إخواننا... وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك".