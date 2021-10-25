مهرب المخدرات الكولومبي أوتونيل يواجه إمكانيه تسليمه إلى الولايات المتحدة

يواجه داريو أنطونيو أوسوجا ديفيد، الملقب بأوتونيل، زعيم عصابة ديل جولفو وأخطر مهربي المخدرات المطلوبين في كولومبيا، التسليم إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في كولومبيا يوم السبت.

وقال وزير الدفاع الكولومبى دييجو مولانو، في مقابلة مع صحيفة "إيل تيمبو" اليوم الأحد، إنه تم تقديم طلب تسليم بشأن أوتونيل، وتعامله وزارة العدل وفقا لذلك.

وذكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إنه تم اعتقال مهرب المخدرات (50 عاما) من جانب قوة مشتركة تضم الجيش والقوات الجوية والشرطة صباح يوم السبت، في منطقة أورابا بولاية أنتيوكيا في شمال غرب كولومبيا.

وبحسب إل تيمبو، يعاني أوسوجا ديفيد من مشاكل في الكلى بشكل يحتاج لعلاج، وتردد أن هذا كان المفتاح لملاحقته.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

يشار إلى أن أوسوجا ديفيد متهم بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والقتل والابتزاز والاختطاف والتآمر. وتم اتهامه من قبل المنطقة الجنوبية في نيويورك بتهم تهريب المخدرات وهو مدرج في قائمة المطلوبين لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. وأكد دوكي وجود مذكرة تسليم باسمه.