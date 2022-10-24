حريق هائل يلتهم بالات قش الأرز بأرض فضاء في الدقهلية

شب حريق هائل في شونة لتجميع بالات قش الأرز بقرية الطاهري التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، ولا تزال عمليات الإطفاء مستمرة من 6 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية والمواطنين، وسط جهود كبيرة لاحتواء النيران ومنعها من الامتداد لكامل الأرض وإنقاذ مساحة كبيرة من عدم وصول النيران إليها ومحاصراتها، وسط توهج النيران وارتفاع ألسنة النار وسحب الدخان في المكان.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الطاهري التابعة للمركز بنشوب حريق هائل في مجمع قش الأرز وبه بالات قش الأرز.

هرعت إلى مكان الحريق سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق شب في أرض فضاء وبها كميات كبيرة من أكوام قش الأرز المضغوط كل كوم طوله 10 أمتار في 20 مترا بارتفاع 4 أمتار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها لإطفاء الحريق.



