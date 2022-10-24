مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة اسبانيا الدولية للخماسي ‏الحديث

بالعمل الجاد تتحقق الانجازات شعار رفعه اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث ومجلس ادارة الاتحاد ولاعبى المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين والكبار خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القارى او الافريقي او الدولى او العالمى .
حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج " زوجي مختلط" في بطولة اسبانيا الدولية للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 ، 22 عاما المقامة بمدينة برشلونه الاسبانية خلال الفترة من 21 وحتى 24 اكتوبر الجاري.
حيث توج الثنائي المصري المكون من اريج سرحان و محمد حسام بالميدالية الذهبية برصيد 1057 نقطة ، فيما حقق الثنائى نجوي حسين واياد الكاشف الميدالية الفضية برصيد 1049 نقطة بينما حقق الثنائي جنا عطيه وسيف البندارى الميدالية البرونزية برصيد 1031 نقطة .
يذكر أن شارك المنتخب الوطني بالبطولة بثلاث فرق هم " اريج سرحان و محمد حسام " ، " نجوي حسين واياد الكاشف " ، " جنا عطيه وسيف البندارى " ويرافق البعثة "عمرو سيد" المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 19 سنة .