مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة اسبانيا الدولية للخماسي ‏الحديث

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بالعمل الجاد تتحقق الانجازات شعار رفعه اتحاد الخماسي الحديث برئاسة ‏المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الاولمبية المصرية ونائب ‏رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث ومجلس ادارة الاتحاد ولاعبى ‏المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين ‏والكبار خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القارى او ‏الافريقي او الدولى او العالمى .‏

حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج ‏‏" زوجي مختلط" في بطولة اسبانيا الدولية للخماسي الحديث للشباب ‏والشابات تحت 17 ، 22 عاما المقامة بمدينة برشلونه الاسبانية خلال ‏الفترة من 21 وحتى 24 اكتوبر الجاري.‏

حيث توج الثنائي المصري المكون من اريج سرحان و محمد حسام ‏بالميدالية الذهبية برصيد 1057 نقطة ، فيما حقق الثنائى نجوي حسين ‏واياد الكاشف الميدالية الفضية برصيد 1049 نقطة بينما حقق الثنائي جنا ‏عطيه وسيف البندارى الميدالية البرونزية برصيد 1031 نقطة .‏

يذكر أن شارك المنتخب الوطني بالبطولة بثلاث فرق هم " اريج سرحان ‏و محمد حسام " ، " نجوي حسين واياد الكاشف " ، " جنا عطيه وسيف ‏البندارى " ويرافق البعثة "عمرو سيد" المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت ‏‏19 سنة .‏