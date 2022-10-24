النائب الأول لرئيس النواب العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة قوية تلبي طموح الشعب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، أهمية تشكيل حكومة قوية تلبي طموح الشعب وتعزز علاقات العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المندلاوي بحث مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قوية وملبية لطموحات الشعب العراقي وتسعى لعلاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وداعمة للاستقرار الكامل للبلاد وأن يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ واجباتها ضمن المنهاج الحكومي.

وأكد المندلاوي خلال الاستقبال بحسب البيان حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وفي نفس السياق استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف لبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية وتعزيز العلاقة بين بغداد وباكو.

وأكد المندلاوي حرص العراق على تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي وفقا للمصالح المتبادلة التي تعود بالمنفعة على الشعوب داعيا إلى تفعيل لجنة الصداقة العراقية – الأذربيجانية، ورفع آفاق التنسيق بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات كافة.