الخطوط الجوية الكورية الجنوبية تعلن خروج طائرة تابعة لها عن مسار هبوطها بالفلبين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة لها وعلى متنها 173 شخصًا خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفلبين .. مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وقال رئيس الخطوط الجوية وو كي هونج - في بيان، نقلا عن وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية - إن شركته تعرب عن أسفها البالغ بشأن الحادث حيث أنها تعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع رحلاتها، مضيفا: "سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحدث، وإن الشركة ستبذل قصارى جهدها لاتخاذ تدابير لمنع تكرار الحادث".

وأفادت الخطوط الجوية، بأنه بعد الحادث مباشرة، تم اصطحاب حوالي 162 راكبا إلى فنادق محلية، بعضهم يريد العودة إلى دياره دون المرور بسفرهم المخطط له في الفلبين بينما تم ترتيب رحلة بديلة لنقل الركاب.

ووفقا للبيان، حاولت الطائرة، التي كانت تقل 162 راكبا و11 من أفراد الطاقم، الهبوط مرتين في طقس سيئ وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج وذلك في الساعة 11 مساء أمس.

من جهتها، ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أنها ستشكل فريق استجابة للطوارئ للمساعدة في التعامل مع الحادث، لافتة إلى غلق مطار سيبو، وسيتم تحويل الرحلات الأخرى إلى المطارات القريبة أو العودة إلى نقاطها الأصلية.