المستشار الألماني يبدأ زيارة رسمية إلى الصين 3 نوفمبر المقبل

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أن المستشار أولاف شولتز، سيبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة دي تسايت الألمانية، اليوم الاثنين، أن السياسي من الحزب الديمقراطي الحر الألماني بيتر هديت كان قد ترأس وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني "البوندستاج" خلال زيارته لتايوان أمس، موضحة أنه أكد دعم ألمانيا لتايوان، وانتقد تهديدات الصين باستخدام القوة العسكرية.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البوندستاج قد صرح، للصحيفة، بأنه لا يمكن تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان إلا بشكل سلمي وبموافقة متبادلة.

يشار إلى أنه وكجزء من رئاسة ألمانيا الحالية لمجموعة السبع، تلتزم برلين بشكل خاص بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفي هذا الصدد، تعتبر الصين، تايوان جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، وترفض الاتصالات الرسمية من الدول الأخرى مع الحكومة في تايبيه.