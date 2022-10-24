رئيس حزب المحافظين السابق: واثق من أن ريشي سوناك سيثبت أنه زعيم رائع للحزب

علّق زعيم حزب المحافظين البريطاني السابق "اللورد هوارد" اليوم الاثنين، على تعيين ريشي سوناك رئيساً جديداً للحزب قائلاً إنه "واثق" من أن ريشي سوناك سيثبت أنه "زعيم رائع" لحزب المحافظين.

وأضاف هوارد، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، أن يعتقد أن "لدينا الآن قائداً يتمتع بصفات استثنائية- ريشي سوناك رجل رائع، وهو في أفضل وضع ليعبر لبلدنا خلال الأوقات الصعبة التي تنتظرنا".

وتابع السياسي البريطاني "من المهم للغاية أن يكون لدينا حزب موحد، كان بوريس جونسون محقاً تمامًا، لا يمكنك الحكم بفعالية دون دعم حزب موحد في البرلمان".

واستطرد هوارد أن "سوناك يدرك الحاجة إلى الجمع بين الناس من مختلف اتجاهات الرأي، وأنا واثق من أنه سيثبت أنه قائد رائع".