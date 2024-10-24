نجيب ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة: الإنسانية تعاني في غزة ولبنان والسودان

حرص المهندس نجيب ساويرس، وشقيقه المهندس سميح ساويرس، على إلقاء كلمة مشتركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اكتفى سميح بتقديم شقيقه نجيب، حتى لا يطيل على الحضور، فيما استغل نجيب كلمته في توجيه رسالة مستمدة من شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية".

وقال نجيب: "الإنسانية تعاني في غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا"، وأضاف له شقيقه سميح "اليمن"، وأكمل سميح حديثه قائلا: "السينما توصل رسالة مباشرة للقلب.. اوقفوا الحرب".

وانطلق مهرجان الجونة اليوم، بحضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم من بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.