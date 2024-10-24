جزيرة ساموا ترحب بالملك تشارلز بمراسم تقليدية

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ارتدى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا ملابس على طراز ساموا من أجل يوم المراسم ترحيبا بزيارته الرسمية هو والملكة كاميلا للدولة الجزيرة .

وأقام رئيس ساموا وقريته أرفع مراسم الاستقبال حيث جرى تقديم المشروب الذي أعدته ابنة الرئيس من جذور نبات الآفا الذي يمثل وحدة المجتمع، للملك تشارلز، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وأقيمت المراسم في جامعة ساموا الوطنية.

وعقب انتهاء المراسم سكب تشارلز قطرات قليلة من مشروب آفا المصنوع من نبات الفلفل قبل الاحتساء من كوب مصنوع من قشرة جوز الهند، في حضور حكماء القرية وأعيانها بما في ذلك رئيس وزراء ساموا فيامي نعومي ماتافا ووزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي.

ولاحقا حث كبير أهالي قرية مواتا، توفايونو لوباتي فواتاي الملك على "أخذ جزء صغير من ساموا" معه بعدما جرى تنصيبه ملك توماسينا.

وتحدث فواتاي عن إعجابه بالملك وجهوده التي تلقي الضوء على التغير المناخي طوال حياته.

يشار إلى أن دولة ساموا البولينيزية معرضة بشدة لتأثيرات التغير المناخي بما في ذلك الأعاصير الاستوائية وارتفاع الأمواج بسبب العواصف والفيضانات والجفاف الحاد الذي يستمر لفترات طويلة مثل غيرها من الدول الجزرية النامية الصغيرة.

واختيرت قرية مواتا للترحيب بالملك والملكة بعدما تضررت المنطقة بشدة جراء فيضانات في 2018 واستجابة لذلك طور مجلس البلدية خطة للتصدي للكوارث الطبيعية المستقبلية وأقام منطقة محمية للمنجاروف التي زارها الملك.