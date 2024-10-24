كوريا الجنوبية: لن نقف مكتوفي الأيدي بعد مزاعم إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الخميس، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يتردد من أن كوريا الشمالية أرسلت قوات لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا.

وجاء ذلك أثناء لقاء الرئيس يون مع نظيره البولندي أندريه دودا، والذي بحث توسيع التعاون الدفاعي بين الجانبين وسط الصراع الدائر.

وجاء لقاء الرئيسين بعد يوم واحد من تصريح مسئولين أمريكيين وكورييين جنوبيين بأنهم يعتقدون أن هناك نحو 3000 جندي كوري شمالي تم نشرهم في روسيا، وأنهم يتلقون تدريبات في عدة مواقع.

وأبلغت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية نواب البرلمان، بأن كوريا الشمالية تستهدف - على الأرجح - إرسال ما يصل مجموعه إلى 10 آلاف جندي إلى روسيا بحلول نهاية العام.

ونفت موسكو وبيونج يانج، وجود قوات كورية شمالية في روسيا.