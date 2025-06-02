زيلينسكي يعلن الاتفاق مع روسيا على المضي قدما بتبادل الأسرى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن اتفاق على عملية تبادل جديدة للأسرى مع روسيا خلال مفاوضات السلام التي جرت في إسطنبول.

وأفاد زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، أن الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول اختتمت أعمالها اليوم، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «تبادل الوفدان (الروسي والأوكراني) المذكرات بواسطة الجانب التركي، ونستعد للإفراج عن أسرى حرب».

وترأس الاجتماع الثلاثي الذي جرى في قصر تشراجان بإسطنبول، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وحضره أيضا من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين ورئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.

وفي 15 و16 مايو الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.