يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الوفد الإسرائيلي لن يذهب إلى العاصمة القطرية الدوحة رغم استعداد حركة حماس للتفاوض على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلًا عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: «تقرر عدم إرسال وفد إلى الدوحة بعد المطالب التي تقدمت بها حماس والتي تختلف كليا عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي».

وأضافت المصادر: «في الواقع، لا يوجد تغيير في موقف حماس رغم كل التصريحات، فالفجوات الأساسية لا تزال كما هي»، وفق وكالة الأناضول.

وكانت حماس قد أصدرت بيانًا أمس قالت فيه: «نؤكّد استعداد الحركة للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال».

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، أن إسرائيل أعربت عن موافقتها على مخطط فيتكوف كما هو مقترح، وهذا هو موقف إسرائيل، ورد حماس لا يشير إلى المخطط.

وقالت الصحيفة: «يقول الخبراء إن الفجوات كبيرة للغاية، وإن استعداد حماس للتفاوض تكتيكي بحت، ويهدف فقط إلى تصحيح الرواية القائلة بأنهم مترددون».