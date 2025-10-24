قال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو في بكين، اليوم الجمعة، إن الرئيس شي جين بينج شدد على أن التعاون والحوار هم "الخيار الصائب الوحيد" للصين والولايات المتحدة، قبل محادثات التجارة المعتزمة الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير وينتاو أن الجولات الأربعة الأولى من المحادثات الاقتصادية والتجارية أظهرت أن الجانبين يمكن أن يتوصلا لحلول لمعالجة المخاوف لدى الطرف الآخر على أساس الاحترام المتبادل والتشاور النزيه.

ومن المقرر أن يلتقي وفدا البلدين في ماليزيا مطلع الأسبوع لإجراء جولة مفاوضات خامسة. ومن المتوقع أن يرأس نائب رئيس الوزراء هي ليفينج الوفد الصيني بينما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت.

ويتزامن الاجتماع مع بداية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والمقرر أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس، إن ترامب من المقرر أن يلتقي شي في كوريا الجنوبية بعد أيام قليلة لاحقة. وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن المحادثات الرئاسية سوف تسفر عن التوصل لاتفاق تجاري.