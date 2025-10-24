محافظ أسوان يوجه بتوزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل، وكيل الوزارة، لتسليم لحوم صكوك الأضاحي الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن، مكلفًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المراكز والمدن.

وأشاد المحافظ بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهري على الاستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أهمية هذا المشروع الفعال الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ودوره في تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية.