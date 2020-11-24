روسيا تبدأ بتصدير الشحنات الدولية الأولى من لقاح سبوتنيك ــ V يناير المقبل

أعلنت السلطات الروسية أن الشحنات الدولية الأولى للقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في يناير 2021.

وذكر بيان على حساب اللقاح في "تويتر" - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "ستبدأ الشحنات الدولية الأولى للقاح "سبوتنيك - V" الروسي للعملاء في يناير من العام القادم، بناءً على الشراكات الحالية مع الشركات المصنعة الأجنبية".

وأضاف البيان: "سيتمكن المشترون، الذين قدموا طلباتهم مؤخرًا، من استلام دفعات اللقاح الأولى بدءًا من مارس 2021".

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف - حسب البيان - "نحن مستعدون لبدء توريد لقاح (سبوتنيك - V) للأسواق الدولية بفضل الشراكات مع المصنعين في الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية والصين وأربع دول أخرى".

وأشار البيان أيضا إلى أن سعر اللقاح الروسي للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، وهو ما يعد أرخص مرتين من سعر لقاحات ذات تأثير مشابه.

يُذكر أن لقاح "سبوتنيك ــ V" يتكون من جرعتين، وبذلك يكون سعر اللقاح أرخص مرتين من سعر اللقاحات ذات الفعالية المشابهة.

وأظهر التحليل المؤقت الثاني للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك ـ V" المضاد لـ"كورونا" اليوم /الثلاثاء/ فاعلية بنسبة 91.4 بالمئة في اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وفاعلية تتجاوز 95% في اليوم الـ42 .