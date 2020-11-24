تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) غدا الأربعاء، الاجتماع الـ14 للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



ويشارك في الاجتماع خبراء الطاقة المتجددة من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).



وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات على رأسها آلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.



وأكد أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.