غلق مركز شهير للعلاج الطبيعي في الغربية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز شهير خاص بالعلاج الطبيعي، بمدينة المحلة الكبرى، بسبب عمله بدون ترخيص.

وشن الدكتور محمود العيسوي سنيد مفتش العلاج الحر بالمحلة، بمعاونة رأفت السباعي، حملة مكبرة لغلق مركز "أ . ح" للعلاج الطبيعي بمنطقة المستعمرة، بعدما تبين أن مالكه ليس طبيبًا وخريج تربية رياضية، بالإضافة الى عدم وجود ترخيص ويعمل بشكل غير قانوني.

جاء ذلك تحت إشراف دكتور فتحي فايد مدير قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمحلة ثان، والدكتورة أمل شمس مديرة الإدارة الصحية بالمحلة ثان.