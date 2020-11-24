صحيفة سعودية: عفو عام لكل محكوم بالجلد التعزيري

كشفت أنباء صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن أن توجيهات صدرت بالعفو العام لكل محكوم بالجلد "التعزيري".

ونقلت صحيفة "عكاظ"، في عددها اليوم، عن مصادر القول، إن توجيهات عليا صدرت بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وأشارت المصادر، إلى أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي باتخاذ اللازم.

وأشارت المصادر، إلى أن التحرك الأخير أنهى ما أشكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية، لتقضي التوجيهات العليا بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية من مناسبة العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو في ما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام.