 عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة.. وقريبًا افتتاح وحدة لزراعة الأعضاء - بوابة الشروق
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عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة.. وقريبًا افتتاح وحدة لزراعة الأعضاء

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:24 م


أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تشغيل وحدة لزراعة الأعضاء قريبًا بالمستشفى الجامعى بطنطا، كما تم تطوير مركز علاجات حالات السموم بمستشفى الطوارئ.

وأضاف عميد طب طنطا، أنه جارِ تجهيز مستشفى الجراحات الجديد بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة العالمية بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح غنيم، أن مستشفيات طنطا الجامعية حققت إنجازات نوعية لاسيما جهودها اللافتة خلال جائحة كورونا العالمية، بفضل الدعم اللامحدود لرئيس الجامعة للدكتور عماد عتمان، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بصحة المجتمع، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المواطنين.

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