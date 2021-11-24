موسكو تدعو الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات الرئاسية

دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين اليوم الأربعاء كافة الأطراف في ليبيا، إلى ضبط النفس، في ظل تصاعد التوتر خلال التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول :"من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 كانون أول/ديسمبر، وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب".

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في ليبيا.