مستشار الرئيس: منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للمخاطر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فعالية لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، موضحًا أن الأمر دفع الدول التي لقحت سكانها ضد «كوفيد - 19» مبكرًا إلى منح جرعة ثالثة أو معززة من التطعيم.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن مصر ستمنح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أن تلك الفئات تضم الكوادر الطبية وكبار السن وبعض الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التي تقلل مناعة الجسم.

وأوضح أن الهدف من منح جرعة معززة من لقاح كورونا هو استكمال المناعة لتقليل احتمالية الإصابة بالمرض، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في جهودها لتلقيح المواطنين ضد «كوفيد - 19» وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أن البعض ملتزم بالإجراءات الاحترازية والآخر غير ملتزم بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن وجود أشخاص ملتزمين وآخرين مترددين وخائفين أمر موجود في العالم كله وليس مقتصرًا على مصر.

وذكر أن الدولة اتخذت قرارًا بمنح لقاحات كورونا لكل القائمين على منظومة التعليم العالي، والمدرسين والعاملين في المدارس، إضافة إلى عدم دخول بعض الأماكن التي تقدم الخدمات للمواطنين إلا بعد الحصول على اللقاح؛ حفاظًا على المواطنين.

ووافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على إعطاء المواطنين جرعة ثالثة معززة ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا، وتمت الموافقة على مقترح تعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد19باستخدام الجرعة الثالثة المعززة.