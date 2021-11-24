«تسويق السياحة الثقافية» تعرض فعاليات طريق المواكب على شاشات عرض بالفنادق

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم الثلاثاء عن عرض احتفالية طريق المواكب على شاشات كبري داخل الفنادق للسائحين المتواجدين في الأقصر خلال الاحتفالية يوم الخميس المقبل.



وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة قامت بالتنسيق مع الفنادق لعرض فعاليات الاحتفالية على شاشات عرض كبيرة داخل الفنادق حتى يتمكن السائح من مشاهدة الفاعلية، موضحًا أن الفنادق حريصة على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن اللجنة من منطلق المسئولية الاجتماعية للقطاع السياحي، قررت تخليد ذكري تلك الفعالية من خلال طباعة أورق البردي التي تحمل تاريخ 25 نوفمبر 2021 وملمح عن «طريق المواكب» المعروف إعلاميًا بطريق الكباش سوف يتم توزيعها على كافة الزائرين لمدينة الأقصر، بهدف خلق صورة ذهنية عن الصورة الجديدة لعاصمة الحضارة والأثار، مشيرا إلى أن ذلك سوف يداعب خيال السائح المرتقب ويحرك الطلب على السياحة الثقافية بشكل أكثر نشاطا عما سبق.

وأوضح «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية رصدت استعداد ومتابعة 82 وسيلة إعلامية دولية ومهنية متخصص في ملف السياحة لـ«احتفالية طريق المواكب»، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على عملية التسويق للأقصر خلال المرحلة المقبلة والتي تعد أهم ميزة تنافسية لمصر كمقصد سياحي خاصة وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد منافسة كبيرة بين المقاصد السياحية على السائح المرتقب حول العالم.

وأكدت اللجنة أنها سوف تقوم ببث الفاعلية على صفحتها الرسمية كذلك سوف تقوم العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية بنقل الفاعلية التي ينتظرها العالم بعد احتفالية موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، واعتبر «عثمان» أن تكثيف وسائل الإعلام الدولية، على تواجدها في الأقصر سوف يجعل من الحدث حلم يداعب المسافرين حول العالم زيارة الأقصر من أجل المرور في طريق المواكب.