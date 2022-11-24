المجلس الدستوري يبطل عضوية نائبين عن طرابلس شمالي لبنان

قرر المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الخميس، إبطال عضوية رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي، وحيدر آصف ناصر المرشحين في دائرة الشمال الثانية في طرابلس في الانتخابات النيابية للعام الحالي 2022.

وأعلن المجلس الدستوري عن فوز فيصل كرامي في الانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية في طرابلس بدل رامي فنج، كما أعلن عن فوز حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الثانية في طرابلس بدل فراس السلوم.

وجاء إبطال عضوية فنج والسلوم بعد طعن في نتائج الانتخابات النيابية تقدم به للمجلس الدستوري كل من النائبين كرامي وناصر.

وكان اللبنانيون المقيمون قد أدلوا بأصواتهم في 15 مايو الماضي لانتخاب 128 نائبا يمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في البرلمان اللبناني.