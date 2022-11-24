قصف جوي تركي يستهدف مدينة القامشلي السورية

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هز مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، انفجاران عنيفان، ليل الأربعاء-الخميس.

وقال سكان محليون في مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "انفجارا عنيفا وقع داخل محطة القطار القديمة شمال شرق مدينة القامشلي، كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة قرب دوار القرموطي مدخل مدينة القامشلي الشمالي الغربي".

وأكد السكان أن الهجوم على السيارة، وهى نصف شاحنة، أسفر عن تدميرها، ومقتل شخصين كانا بها.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر حكومية سورية في محافظة الحسكة لـ(د.ب.أ): "تحلق طائرات استطلاع تركية على مدار الساعة في مناطق شمال شرقي سوريا، يعقبها قصف جوي أو مدفعي".

وتعرضت مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية لقصف جوي ومدفعي اليوم هو الثاني خلال الأسبوع الجاري راح ضحيته قتلى وجرحى ودمار في منشآت نفطية.