إعادة رخاميات إلجن اليونانية على جدول أعمال ميتسوتاكيس خلال زيارته إلى لندن

من المتوقع أن يثير رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، المسألة الخلافية لرخاميات البارثينون خلال زيارته إلى بريطانيا مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة لحل عداء لعقود بشأن الآثار التاريخية المعروفة أيضا باسم رخاميات إلجن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها اليوم الجمعة، إن من المقرر أن يبحث ميتسوتاكيس مسألة المنحوتات الخلافية خلال اجتماعات ستعقد مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، حيث لا تزال هناك نقاط شائكة في المفاوضات بشأن إعادتها إلى أثينا.

وستركز زيارة رئيس الوزراء اليوناني بالأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استعاد مؤخرا التصنيف الاستثماري الذي خسره قبل 13 عاما، وينمو بوتيرة أسرع من معظم نظرائه في أوروبا.

ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المستثمرين الاثنين المقبل في مؤتمر تنظمه مؤسسة مورجان ستانلي المالية وبورصة أثينا.