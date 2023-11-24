ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لالتفاف الجمهور حولها مع أحمد العوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها مجموعة فيديوهات خلال وجودها في أحد المناطق مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وتجمهر المعجبين حولهما من أطفال وشباب وسط تزاحم شديد.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، الفيديوهات التي ظهرت بها وهي في حالة سعادة كبيرة من إلتفاف الجمهور حولهما، وعلقت: «حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية».

يشار إلى أن أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حق عرب»، إلى جانب وفاء عامر، ورياض الخولي، وأحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.