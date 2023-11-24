 ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لالتفاف الجمهور حولها مع أحمد العوضي - بوابة الشروق
الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لالتفاف الجمهور حولها مع أحمد العوضي


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 10:41 م

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها مجموعة فيديوهات خلال وجودها في أحد المناطق مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وتجمهر المعجبين حولهما من أطفال وشباب وسط تزاحم شديد.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، الفيديوهات التي ظهرت بها وهي في حالة سعادة كبيرة من إلتفاف الجمهور حولهما، وعلقت: «حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية».

يشار إلى أن أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حق عرب»، إلى جانب وفاء عامر، ورياض الخولي، وأحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك