كيم: القمر الصناعي الكوري الشمالي هو حارس الفضاء

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون القمر الصناعي للاستطلاع الذي أطلقته بلاده بنجاح الثلاثاء الماضي، بأنه "حارس للفضاء ومنظار" لرصد أنشطة قوات العدو.

أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن هذا التصريح أدلى به كيم جونغ أون أثناء زيارته وابنته إلى الدائرة العامة للتكنولوجيات الفضائية، حيث التقطا الصور مع العلماء والخبراء الفنيين المشاركين في إطلاق القمر الصناعي للاستطلاع.

وأضافت الوكالة أن كيم هنأ جميع المشاركين في عملية إطلاق القمر الصناعي، مشيرا إلى أن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع هو مظهر "جدير" لحق الدولة في الدفاع عن النفس، ولا يجب على قوات كوريا الديمقراطية أن تتخلى عن "ذرة واحدة" من هذا الحق.

وتابعت: "وصف كيم جونغ أون... إطلاق القمر الصناعي بأنه حدث رائع يسمح بامتلاك قمر صناعي للاستطلاع وهو حارس للفضاء ومنظار قوي يتابع باستمرار التهديدات العسكرية وأنشطة قوات العدو، إنه انتصار لا ثمن له".

وصرحت كوريا الشمالية، الأربعاء الماضي، بأنها أطلقت بنجاح قمر الاستطلاع العسكري "موليغيونغ-1" الذي أطلقته الثلاثاء الماضي على مركبة الإطلاق "تشوليما-1"، إلى المدار. وأكدت أنها تخطط لإطلاق عدة أقمار أخرى في وقت قصير. وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أيضا أن القمر الصناعي لكوريا الشمالية دخل مداره بنجاح. وذكرت بيونغ يانغ أن قمرها الصناعي سيبدأ مهمته الرئيسية في الأول من ديسمبر القادم.