ترامب يرشح بروك رولينز لوزارة الزراعة

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سيرشح المعاونة السابقة بالبيت الأبيض بروك رولينز لشغل منصب وزير الزراعة.

وشغلت رولينز، التي ترأس " معهد سياسة أمريكا أولا " ، منصب مديرة مكتبه للابتكار في ولايته الأولى. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الترشيح.

وإذا تمت الموافقة على ترشيح رولينز، ستخلف توم فيلساك، وزير الزراعة الذي عينه الرئيس جو بايدن ويشرف على الوكالة واسعة التخصصات التي تهيمن على السياسات واللوائح وبرامج المساعدات المتعلقة بالزراعة والعناية بالغابات وتربية الدواجن وجودة الغذاء والتغذية.