افتتاح مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم في جامعة طنطا

جامعة طنطا: افتتاح مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم يهدف لتعزيز وصول الطلاب ذوي الهمم إلى التعليم العالي

افتتح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بكلية الآداب بالجامعة، وذلك بحضور كوينسي ديرمودي مدير برنامج المنح الدراسية، وألولا أبيرا مسئول التعاقدات والاتفاقيات، نائب مدير مكتب الشراء والمساعدة، ودينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات أمديست، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ورئيس مجلس إدارة مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم.

كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة رانيا الامام عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة، واللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، والدكتور محمد زين العابدين مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، وعدد من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلي هيئة الامديست، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني لرعاية ذوى الإعاقة، والعاملين بمركز خدمات الطلاب ذوي الهمم، ولفيف من طلاب الجامعة من ذوي الهمم.

وأعرب الدكتور محمد حسين، عن بالغ سعادته، بالشراكة الفعالة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لكونها شريكا استراتيجيا للجامعة، مؤكدا أن المشروع يعكس اهتمام الدولة لتحقيق المساواة التعليمية وتمكين جميع الفئات الطلابية.

ووجه "حسين"، الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على رعايته الكريمة للشراكة، موضحاً أن مشروع مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم يعد ثاني مشروعات التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعد مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إلى سعادته بالشراكة مع هيئة الأمديست بما تملكه من قدرات بشرية، وفنية تسهم في صقل الجوانب المعرفية والمهارية، وبناء القدرات لفريق العمل بمركز خدمات الطلاب ذوي الهمم، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه أمديست بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح حسين، أن المشروع يهدف إلى تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم العالي للأشخاص ذوي الهمم بجميع أنواعهم، مع تحقيق الدمج الكامل لهم في التعليم العالي وتوفير بيئة صديقة لهم داخل الحرم الجامعي.

وتابع القائم بعمل رئيس الجامعة طنطا، أن الجامعة تتبنى استراتيجية واضحة لرعاية أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، تستهدف تحقيق الإتاحة والدمج والتمكين، والمشاركة الفعالة بجانب اكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدا ضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، ولضمان استدامة تقديم الخدمات.

وأضاف أن الجامعة نجحت منذ بدء تقديم الدعم الفني والمالي من شركائها، لإنشاء مركز مجهز بأحدث الأجهزة التي تضمن تقديم خدمات متنوعة، ومتكاملة للطلاب من ذوى الهمم المختلفة، متابعاً أن تقارير أداء المركز تشير إلي مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات المركز من الطلاب ذوي الهمم الذى كان قبل بدء المشروع، يقدم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بكلية الآداب، والذين يمثلون حوالي 40% من إجمالي الطلاب ذوي الهمم، واليوم يقدم خدماته لجميع فئات الطلاب ذوي الهمم والبالغ عددهم 365 طالبا وطالبة في 12 كلية من الجامعة، وهو ما يمثل طفرة نوعية وكمية في عدد الخدمات والمستفيدين.

فيما رحب ألولا أبيرا، خلال كلمته بالحضور، معربا عن سعادته بافتتاح مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم بجامعة طنطا الذي يعد التزمًا من الجامعات المصرية بأن تصبح أكثر شمولا ودمجا لذوي الهمم، مؤكداً فخر الولايات المتحدة بالعمل مع مصر من أجل تعزيز المساواة في الحصول على التعليم العالي وإتاحة الفرصة للجميع.

وأوضح أن المركز يقدم خدمات أساسية تدعو إلى تبني سياسات لتعزيز تكافؤ الفرص وتقليل الحواجز التي تعوق الحصول على تعليم وتتيح الفرصة لمشاركة متطوعين من المجتمع وتدعم أسر الطلاب ذوي الهمم وتوفر التدريب لأعضاء هيئات التدريس والعاملين من أجل مساعدة الطلاب في تحقيق أقصى امكاناتهم.

من جانبها هنأت كوينسى ديرمودي الجامعة بافتتاح المركز اليوم، موجهةً الشكر والتقدير على التعاون والشراكة الفاعلة مع الجامعة في هذا المشروع، مثمنةً العمل الذي قامت به الجامعة لضمان الوصول المتساوي للتعليم لذوي الهمم.

وأكد أن إنشاء مراكز خدمات ذوي الهمم في جميع الجامعات الحكومية المصرية والبالغ عددها 27 يعد جزء من مبادرة التعليم العالي للمنح الدراسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدعوم من وزارة التعليم العالي منذ عام 2015، ويتمثل دور الأمديست في تقديم التدريب والتوجيه الفني وتوفير الأثاث والمعدات، ودور الجامعة في توفير الوصول المادي والموارد البشرية.

شهدت الفعاليات عرض فيلم مسجل للسيدة سارة منكارا المستشار الخاص للحقوق الدولية لذوي الهمم في وزارة الخارجية الامريكية أرسلت خلاله خالص أمنياتها أن يحقق المركز الأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها، موجهة كلمة تحفيزية للطلاب ذوي الهمم لحثهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات المركز.