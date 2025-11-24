بركان هايلي جوبي يثور في شمال إثيوبيا ويرسل سحب الرماد نحو اليمن وعمان

قالت السلطات المحلية الإثيوبية اليوم الاثنين، إن بركان خامد منذ فترة طويلة ثار في شمال البلاد مطلع الأسبوع، مرسلا سحب الرماد عبر البحر الأحمر تجاه اليمن وعمان، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضحت السلطات أن بركان هايلي جوبي في منطقة عفر الإثيوبية ثار صباح أمس الأحد، مما تسبب في تغطية قرية أفديرا المجاورة بالرماد والغبار.

وقال المسؤول المحلي، محمد سيد، إنه لم تحدث أي إصابات بشرية، ولكن ثوران البركان يمكن أن تكون له تبعات اقتصادية على مجتمع الرعاة المحلي.

وقال سيد لوكالة (أ ب)، إنه لا يوجد سجل سابق لثوران بركان هايلي جوبي، وانه يخشى على سبل عيش السكان.

وكان مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين ومقره فرنسا قد أبلغ في وقت سابق أيضا عن ثوران البركان ، الذي تم رصده عبر صور الأقمار الاصطناعية.

يشار إلى أن منطقة عفر معرضة للزلازل، وقال أحد المقيمين بالمنطقة ويدعى أحمد عبداللا، إنه سمع صوتا عاليا وما وصفه بموجة صادمة.

وتقع القرية قرب صحراء داناكيل، والتي هي منطقة جذب سياحي، وأضاف عبد اللا إن القرية لا تزال مغطاة بالرماد اليوم الاثنين، وإن السياح والمرشدون المتجهون إلى الصحراء تقطعت بهم السبل في القرية.

وشاركت السلطات المحلية صورا ومقاطع فيديو لعمود رماد شاهق يرتفع من فوهة البركان.

وأعلنت السلطات اليمنية في وقت سابق اليوم الاثنين، تمدد البركان الإثيوبي في عدد من مناطق البلاد بينها الحديدة وإب غرب وجنوب غربي اليمن.

وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة ، في بيان صحفي اليوم ، إن سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا نتيجة ثوران أحد البراكين تتمدد إلى أجزاء واسعة من اليمن نتيجة الرياح السائدة.

وأفاد المركز بأن "هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، وأن خطر التأثر به لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات وفقًا لحالة الرياح".

وشدد المركز على أهمية العمل بالتوصيات والإجراءات للحد من أضرار هذا الرماد البركاني، والتي تشمل البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الجسيمات، وغسل الوجه والعينين، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام.

وأفاد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتساقط سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا في عدة مناطق بمحافظات الحديدة وإب وذمار.

وأعرب السكان عن خشيتهم من وقوع أضرار صحية وبيئية جراء الرماد البركاني التي لم يسبق أن شهد البلد مثله.

وأثار الرماد البركاني موجة اهتمام ومخاوف من قبل الناشطين اليمنيين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.