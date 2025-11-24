محافظ الدقهلية: انتخابات مجلس النواب تسير بصورة سلسة ومنظمة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بصورة سلسة ومنظمة منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا يوز»، أن الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات المشاركة في هذه المرحلة، إذ تضم 657 مقرًا انتخابيًّا و795 لجنة فرعية موزعة على 10 دوائر انتخابية، يشارك فيها 289 مرشحًا يتنافسون على 21 مقعداً من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بما في ذلك المستقلون.

وأوضح أنّ المحافظة استعدت جيدًا لهذا الاستحقاق الانتخابي عبر تنسيق كامل مع جميع الجهات التنفيذية على مدار شهر كامل، لضمان توفير كل الاحتياجات اللوجستية للقضاة والمواطنين.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مركزية مجهزة بأعلى مستوى، تربط جميع اللجان الانتخابية بمؤسسات حيوية مثل الصحة والكهرباء والمياه والمرور والداخلية، بهدف التدخل الفوري ومعالجة أي شكاوى أو بلاغات قد تطرأ.

وأكد المحافظ حرصه على أن تظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعكس روح الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي أساس العملية الديمقراطية.

ودعا الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل ثقة، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن اختيار الناخب هو الأساس في تشكيل مجلس يعبر عن إرادة الناس.

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.