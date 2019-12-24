الرئيس الجزائري: فقدنا أحد أركان الدولة بوفاة الفريق قايد صالح

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي توفى صباح اليوم الإثنين، مؤكدا أن الجزائر فقدت ركنا من أركان الدولة.

وقال تبون - في برقية تعزية مساء اليوم - إن "الجزائر تتحسر على فراق واحد من أعمدتها ورجل من رجالاتها الكبار وركن من أركان الدولة المخلصين"، مضيفا أن الفريق قايد صالح هو أحد الذين خدموا البلاد بتضحية وإخلاص وكفاءة واقتدار، فكما كان القدوة لأترابه من عسكريين ومدنيين سيكون الأسوة الحسنة للقادم من الأجيال".

وأضاف الرئيس تبون "لقد كان رحمه الله قائد جيش مغوار يزخر بجود الطينة واكتمال الصفاء وطيب السريرة، دائم الانشغال بخدمة بلاده، محنك في تدبير أمورها وذو جاهزية منقطعة النظير في الدفاع عنها والذود عن حماها، إن كان في وقت الحرب أو في زمن السلم، في وقت الأزمة أو في زمن البناء والتجديد والتشييد".

وأكد أن "الفقيد كان صاحب عهد وميثاق وشرف، متشبعا بقناعات وطنية لا تحتمل الريب ومواقف جمهورية أبدية".