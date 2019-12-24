 بالفيديو.. عمرو أديب يوجه نصائح للوقاية من الإنفلونزا: بوس اليومين دول بلاش منه - بوابة الشروق
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بالفيديو.. عمرو أديب يوجه نصائح للوقاية من الإنفلونزا: بوس اليومين دول بلاش منه


نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 1:57 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 1:57 ص

توجه الإعلامي عمرو أديب بمجموعة من النصائح للوقاية من الإنفلونزا بموسم الشتاء، قائلًا: «الناس اللي بتعطس، أرجوك حط كمك على بقك، عطسة واحدة لواحد مصاب تاخد أتوبيس».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبرئ فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، «إذا كان ابنك مريض لا تجعله يذهب إلى المدرسة لأن الرذاذ قوي والعطسة قد تؤدي إلى إصابة الفصل بأكمله»، مؤكدًا على ضرورة غسل الأيدي بصفة مستمرة ودورية.

وتابع: «طول اليوم بنسلم على ناس وبلاش البوس في السلام، العادة المصرية إنه لازم يبوسك، يبقوا شايفين بعض الضهر ويقابلوا بعض على القهوة، حبيبي وتخبيط ويحرص على إعطائك الفيروس».

وأردف: «هذه العادات ترونها بسيطة وغريبة ولطيفة، لكن بوس اليومين دول بلاش»، مشيرًا إلى أن «المسألة ليست جائحة أو مشكلة ولكن تتطلب الحرص».

https://youtu.be/4FfWa2kz8Y0


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