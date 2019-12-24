جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

وقعت جامعة الإسكندرية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بروتوكول تعاون بهدف التعاون بين الجانبين وتنظيم مسابقة ومؤتمر الإسكندرية الدوليين في مجالات قوانين التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي.

ووقع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق ممثلا عن جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ممثلاً عن المركز، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب.

وتساهم هذه الاتفاقية في فتح الآفاق لطلاب كلية الحقوق في العمل على منح وعروض تدريبية فعلية في مجال التحكيم التجاري الدولي، مما يتوافق مع توجه الجامعة الاستراتيجي لربط البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، في كافة المجالات.

وأكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تعد رائدة في مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر في المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن المركز يهدف دائما إلى نشر فكر التحكيم، كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية والمساهمة في تطوير المجتمعات القانونية، بالإضافة إلى دور التحكيم في مساعدة الاقتصاد على النمو، مشيرا إلى سعي المركز لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.