قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم السبت، إن بلاده فرضت تقديم اختبار سلبي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على المسافرين الوافدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايلاند.

وأضاف ماندافيا - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أن المسافرين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، أو إذا جاءت نتيجة فحصهم إيجابية.

فيما بدأت الهند اليوم السبت، إخضاع 2% من ركاب كل رحلة دولية وافدة لفحص عشوائي لفيروس "كورونا" في مطارات البلاد.