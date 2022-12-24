 المسحة مجددا.. الهند تلزم المسافرين من الصين ودول أخرى تقديم اختبار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المسحة مجددا.. الهند تلزم المسافرين من الصين ودول أخرى تقديم اختبار كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 12:24 م

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم السبت، إن بلاده فرضت تقديم اختبار سلبي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على المسافرين الوافدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايلاند.

وأضاف ماندافيا - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أن المسافرين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، أو إذا جاءت نتيجة فحصهم إيجابية.

فيما بدأت الهند اليوم السبت، إخضاع 2% من ركاب كل رحلة دولية وافدة لفحص عشوائي لفيروس "كورونا" في مطارات البلاد.


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