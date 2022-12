استخدمت حركة طالبان، اليوم السبت، خراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية نظمت احتجاجا على حظر تعليم الفتيات بالجامعات الذي فرضته السلطات قبل أيام.



وأظهرت مقاطع فيديو استخدام المياه لتفريق الفتيات والسيدات، فيما صرخت النساء واختبئن في شارع جانبي هربًا من خراطيم المياه لتسقط إحداهن على الأرض ثم يستأنفن احتجاجهن بالهتاف "العار!".

وتوجهت نحو عشرين امرأة، اليوم السبت، إلى منزل حاكم الولاية للاحتجاج على الحظر، وهتفن "التعليم حقنا"، وأوقفتهن قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه، بحسب شهود عيان في مدينة هرات الواقعة غرب البلاد.



وفي السياق قالت مريم، إحدى منظمي الاحتجاج، إن ما بين 100 و150 امرأة شاركن في التظاهرة، وانتقلن في مجموعات صغيرة من أجزاء مختلفة من المدينة نحو نقطة التقاء مركزية.



ولم تذكر مريم اسمها الأخير مخافة البطش، بحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، نقلته قناة العربية.



كما قالت: "كان هناك عناصر أمن في كل شارع، وفي كل ميدان، وعربات مدرعة ورجال مسلحون، عندما بدأنا احتجاجنا، في حديقة طارق، أخذ عناصر طالبان أغصانا من الأشجار وضربونا، لكننا واصلنا احتجاجنا، وزادوا من وجودهم الأمني، وفي حوالي الساعة 11 صباحا أخرجوا خراطيم المياه".



ويأتي ذلك في حين يواصل قرار الحكومة التي تقودها طالبان إثارة الغضب والمعارضة في أفغانستان وخارجها.



وحظرت حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى في المرحلة الابتدائية.



فيما منع حراس مسلحون يوم الأربعاء، مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات.



وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض على المرأة الأفغانية على يد طالبان.



من جهته، أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريش، "قلقه العميق" إزاء قرار طالبان داعياً الحركة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات".

