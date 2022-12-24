رئيس وزراء أوكرانيا: كييف تلقت 200 شحنة من معدات الطاقة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن بلاده تلقت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة.

وأضاف شميهال - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - "تظهر كل يوم مبادرات جديدة لدعم أوكرانيا والأوكرانيين في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، وقد وصلت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة، ووعد الاتحاد الأوروبي بإمدادنا بـ 900 مولد كهربائي.. نحن ممتنون ونقدر بادرة التضامن هذه".

وبحسب رئيس الوزراء، قامت الشركات والأفراد هذا العام بتسليم أوكرانيا 500 ألف مولد كهربائي، معظمهما من المولدات الصغيرة منخفضة الطاقة، وفي الوقت نفسه يوفر الشركاء وحدات مولدات كبيرة يمكنها تشغيل أشياء مهمة، مثل المؤسسات الصحية أو محطات ضخ المياه.

وأوضح شميهال قائلا "إن جنود الجبهة الذين يحمون مصادر الطاقة نجحوا في التصدي للقوات الروسية"، مشيرا إلى أنهم صمدوا أمام تسع هجمات ضخمة والعديد من الهجمات الأصغر على نظام الطاقة في أوكرانيا.