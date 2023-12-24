 الوادي الجديد: انتظام 3550 طالبا وطالبة بامتحانات النقل في التعليم الأزهري - بوابة الشروق
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الوادي الجديد: انتظام 3550 طالبا وطالبة بامتحانات النقل في التعليم الأزهري

عمرو بحر
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:02 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي تضم طلاب الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية بإجمالي 3550 طالبا وطالبة بمراكز المحافظة الخمس. 

وأكد الزملوط، جاهزية اللجان الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات وسط أجواء مناسبة بكل يسر وسهولة. 

وشدد على المرور والمتابعة لسير أعمال الامتحانات بالمراكز والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب.


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