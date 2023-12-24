حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية في القناطر الخيرية بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أي تعديات أو إشغالات.

يأتي ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ومجلس القناطر الخيرية بقرى "سندبيس، وأجهور الصغرة"، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدِ على مساحة 2200 متر.

كما تنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضية مسلحات، وقواعد مسلحات، وأعمدة خرسانية، وأسوار، وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والعميد شريف الدخاخني مأمور مركز القناطر الخيرية.

وأوضح المحافظ أن الحملات تمكنت من إزالة 1741 حالة تعدِ على أراضي زراعية بمساحة 99 فدانا و7 قراريط، و17 سهما، و666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297 مترا، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبانِ وزراعة للمخالفين، في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر الجاري.

فيما شددَّ المحافظ، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين.