صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمال إسرائيل فجر الأحد

دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل فجر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الحبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، في وقت أعلنت فيه مصادر إسرائيلية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.



وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى، بحسب "الجزيرة نت" الإخباري.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم السبت، عن إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل، بنيران "حزب الله" اللبناني الذي قال إن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بـ"الأسلحة المناسبة".