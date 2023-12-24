تعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر صالح المري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، أعمال دورتها الثانية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من السعودية.

وتعقد اللجنة، على مدى يومين جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق.

وجدير بالذكر أن السعودية قدمت تقريرها الدوري الأول بتاريخ 16 يوليو 2023 إعمالا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الطرف لأحكامه.

وتعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها العادي 60 لتدارس ووضع الملاحظات على تقرير الدولة الطرف، وتقديم توصيات لها؛ تنفيذا للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وستشهد جلسات دورة المناقشة حضور ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.