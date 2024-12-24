محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد

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تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد.

ووجه بتكثيف الجهود لضمان توفير بيئة نظيفة وجميلة تليق بهذه المناسبة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وأكد المحافظ، استخدام التقنيات الحديثة عبر الشبكة الوطنية لرصد وتحسين مستوى الخدمات في جميع المناطق، خاصة محيط الكنائس التي ستشهد توافد المواطنين للاحتفال بأعياد الميلاد.

وأوضح أن المتابعة تتم على مدار الساعة لضمان التعامل السريع مع أي ملاحظات ميدانية.

وأكد محافظ الغربية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات المعنية، من مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال احتفالات العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد.

وكشف عن تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، خصوصًا في محيط الكنائس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت الدينية.

وأضاف الجندي، أن المحافظة تقوم بتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار والمحتفلين، مؤكدًا ضرورة خلق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

ووجه بزيادة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، بالإضافة إلى دهان البلدورات وأعمدة الإنارة، والعناية بالأشجار في المناطق الحيوية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء ونوابهم في الشوارع بشكل مستمر؛ للتنسيق مع الأجهزة الأمنية وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.