ليونيل سكالوني يتنافس على جائزة أفضل مدرب في الأمريكيتين

يتنافس الأرجنتينيان ليونيل سكالوني وجوستافو ألفارو على جائزة أفضل مدرب في الأمريكيتين، بعد أن أصبحا من بين المرشحين الخمسة النهائيين في النسخة التاسعة والثلاثين من الاستطلاع التقليدي الذي تجريه صحيفة (الباييس) الأوروجوائية كل عام.

وسيتنافس مدربا الأرجنتين وباراجواي على الجائزة مع البرتغالي أرتور جورجي، مدرب بوتافوجو البرازيلي، والأوروجوائي دييجو أجيري، مدرب بينيارول الأوروجوائي، والأرجنتيني جوستافو كوستاس، مدرب راسينج الأرجنتيني.

وفاز سكالوني ببطولة كوبا أمريكا هذا العام مع منتخب بلاده، بينما تم الكشف عن ألفارو كمدرب جديد لباراجواي في أغسطس الماضي وحقق منذ ذلك الحين نتائج رائعة، خاصة بفوزه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم على كل من البرازيل والأرجنتين.

وتوج أجيري بطلا لأوروجواي مع بينيارول، وفاز أرتور جورجي بكوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي مع بوتافوجو، بينما فاز كوستاس بكوبا سودأمريكانا مع راسينج.

وعلى مدار تاريخ الجائزة، التي تُمنح منذ عام 1986، يعد الأرجنتيني كارلوس بيانكي أكثر المدربين نجاحا في تاريخها، حيث فاز بها خمس مرات أعوام 1994، و1998، و2000، و2001 و2003.

وسيحل الفائز الجديد محل البرازيلي فرناندو دينيز، الذي فاز بالجائزة في 2023 بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس مع فلومينينسي البرازيلي.

وفي الوقت الحالي، كان الأوروبي الوحيد الذي فاز بالجائزة هو البرتغالي أبيل فيريرا، الذي اختير كأفضل مدرب في الأمريكيتين في عام 2021 مع بالميراس البرازيلي.