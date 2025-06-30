لاعب باتشوكا يرحل عن الفريق بعد الخروج من المونديال

أعلن المهاجم الفنزويلي المخضرم سالومون روندون لاعب باتشوكا المكسيكي رحيله على الفريق، بعد انتهاء مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية.

وودع باتشوكا البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالخسارة في مبارياته الثلاثة بدور المجموعات، ضد كل من ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي والهلال السعودي.

ونشر اللاعب بيانا عبر حسابه الرسمي على إكس يؤكد فيه نهاية رحلته بقميص باتشوكا

ولعب روندون مع باتشوكا 70 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 36 هدفاً وصنع 8 أهداف، وهو أفضل معدل تهديفي في مسيرة المهاجم صاحب الـ 35 عاما، والذي لعب سابقاً لأندية مالاجا الإسباني ووست بروميتش الإنجليزي، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، بالإضافة إلى تجارب أخرى مع ريفربليت ولاس بالماس وإيفرتون ونيوكاسل.

ووجه اللاعب رسالة شكر لباتشوكا وجماهيره، على الفترة التي أمضاها مع النادي، والتي امتدت لـ 18 شهرا، حقق خلالها بطولة كأس التحدي ضمن بطولة إنتر كونتيننتال، وبطولة الديربي الأمريكي.