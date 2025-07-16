بيريز: ريال مدريد يعيش أكثر الفترات نجاحا

أشاد فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بصفقات الميرنجي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الظهير الإسباني ألفارو كاريراس.

وقال فلورينتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "اليوم سيكون مهما لكل المدريديين، لأننا نرحب مجددا بلاعب (ألفارو كاريراس) هو حدث مميز. هذا الأمر يدفعنا لمواصلة إسعاد جميع مشجعي ريال مدريد".

وأضاف: "نعيش أحد أكثر الفترات نجاحا في تاريخنا، وسنواصل العمل حتى يواصل المشجعون الحلم بهذه التحديات".

وتابع: "استقدمنا للموسم الجديد بالفعل لاعبين مثل أرنولد، هويسن وماستانتونو، وكذلك مدربا مثل تشابي ألونسو، أحد أفضل المدربين في العالم.. واليوم نقدم أحد هؤلاء اللاعبين الكبار، اليوم نرحب بألفارو كاريراس".

وواصل: "اليوم تعود إلى مدينة وصلت إليها وأنت طفل صغير، وتعلمت ما يعنيه أن تكون جزءا من النادي الأكثر تتويجا في العالم.. كان حلمك أن تلعب في الفريق الأول، ولهذا، مثل كثيرين غيرك، قررت الرحيل لتعود لاحقا كلاعب كبير كما أنت الآن.. في بنفيكا كسبت محبة الجميع وتم اختيارك كأفضل ظهير أيسر في الدوري".

وأردف: "أود أيضًا أن أذكّر بأنك مررت بأكاديمية راسينج دي فيرول وديبورتيفو قبل وصولك إلى أكاديميتنا، وأنك كنت لاعبًا دوليًا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا".

واستطرد: "اليوم ترافقك عائلتك، التي كانت دائما تدعمك وتعلم تماما كم كافحت لتصل إلى هذا اليوم.. أعزائي المدريديين، اليوم يعود أحد أبناء أكاديميتنا، اليوم يصل إلى ريال مدريد أحد أبنائنا وقد أصبح أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية".

وأتم فلورينتينو بيريز تصريحاته قائلًا: "سانتياجو برنابيو في انتظارك، واليوم تبدأ بالنسبة لك مرحلة مليئة بالمشاعر القوية.. مرحبا بك في منزلك، مرحبا بك في ريال مدريد".